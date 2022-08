Elezioni 2022, Della Vedova: “Giochiamo con 2 front runner” (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Da oggi inizia la partita elettorale, e la Giochiamo con due front-runner. Questo non è un centrosinistra, è un centro liberale, riformatore e sinistra. Abbiamo saputo accordarci sui punti di divergenza, ora l’obiettivo è convincere che l’Italia merita un destino migliore, in cui si va avanti nei diritti. Ci siamo uniti avendo la perfetta valutazione di quando è stata preziosa l’esperienza Draghi”. Così il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova dopo l’intasa elettorale raggiunta con Enrico Letta e Carlo Calenda. “Abbiamo sempre detto che eravamo pronti a una discussione con il Pd, non abbiamo mai posto veti – ha sottolineato Della Vedova – . Abbiamo anche sempre detto – ha aggiunto – che la possibilità di costruire un patto elettorale, quello a ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Da oggi inizia la partita elettorale, e lacon due. Questo non è un centrosinistra, è un centro liberale, riformatore e sinistra. Abbiamo saputo accordarci sui punti di divergenza, ora l’obiettivo è convincere che l’Italia merita un destino migliore, in cui si va avanti nei diritti. Ci siamo uniti avendo la perfetta valutazione di quando è stata preziosa l’esperienza Draghi”. Così il segretario di +Europa Benedettodopo l’intasa elettorale raggiunta con Enrico Letta e Carlo Calenda. “Abbiamo sempre detto che eravamo pronti a una discussione con il Pd, non abbiamo mai posto veti – ha sottolineato– . Abbiamo anche sempre detto – ha aggiunto – che la possibilità di costruire un patto elettorale, quello a ...

