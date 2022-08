“È stato arrestato”. Caos sul volo aereo, il cantante finisce in manette: furia a bordo (Di martedì 2 agosto 2022) Caos sull’aereo, cantante arrestato dopo essersi comportato in modo “intimidatorio” e “pazzo” durante un volo da Glasgow all’aeroporto di Londra. Come spiegano i quotidiani locali, al rifiuto dell’hostess di consegnarli una bevanda alcolica, il cantante si è infuriato e ha aggredito il personale di bordo. “È diventato aggressivo con le hostess quando è diventato chiaro che non gli sarebbe stato somministrato alcol. A un certo punto ha lasciato il suo posto e ha iniziato a camminare su e giù per il corridoio nonostante gli fosse stato detto di sedersi ed è persino corso dietro le tende dell’equipaggio di cabina2, ha riferito un passeggero del volo al The Sun. Il personale di bordo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 agosto 2022)sull’arredopo essersi comportato in modo “intimidatorio” e “pazzo” durante unda Glasgow all’aeroporto di Londra. Come spiegano i quotidiani locali, al rifiuto dell’hostess di consegnarli una bevanda alcolica, ilsi è into e ha aggredito il personale di. “È diventato aggressivo con le hostess quando è diventato chiaro che non gli sarebbesomministrato alcol. A un certo punto ha lasciato il suo posto e ha iniziato a camminare su e giù per il corridoio nonostante gli fossedetto di sedersi ed è persino corso dietro le tende dell’equipaggio di cabina2, ha riferito un passeggero delal The Sun. Il personale di...

Agenzia_Ansa : Un ex manager della Fiera di Milano, Massimo Hallecker, è stato arrestato in un'inchiesta per corruzione. L'uomo, a… - anto_galli4 : RT @Amarizona17: Hunter “Pippo” Bidè, ancora non è stato arrestato? - ElonMusk4ever : RT @Amarizona17: Hunter “Pippo” Bidè, ancora non è stato arrestato? - MDiretta : Messina, ristretto ai domiciliari viaggiava a bordo di un ciclomotore in via Santa Marta, 27enne arrestato È stato… - Lazio_TV : A denunciare i fatti è stato il ragazzo. -