Giorgiolaporta : Questa signora poteva essere salvata da un #infarto e invece in quanto positiva al #covid, con la superficialità tu… - CorriereCitta : Covid Lazio, calano i casi: ecco il bollettino aggiornato di oggi 2 Agosto 2022 - Agudello33 : Caro @IvanProvedel ti ricordo che quando sei arrivato a #Spezia non ti voleva neanche il Covid.... quindi se vuoi a… - SLN_Magazine : Covid oggi Lazio, 3.295 contagi e 3 morti. A Roma 1.419 casi. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - TV2000it : RT @TV2000it: #Covid bollettino di oggi #1agosto 18.813 nuovi casi e 121 morti Positività al 17,8% Ricoveri +28 Terapie intensive +10… -

... luglio ed ora anche agosto da parte del, unito ai maggiori accessi che tradizionalmente ... Cosa dicono in proposito i dati regionali "Che siamo l'unico pronto soccorso nelche dal 2021 ad ...Poi l'errore in Cagliari -: 'do un gol ai sardi, ma Marchegiani ha parato sulla linea. Zoff ... da Questore a Prefetto, la prima zona rossa e ilche lo porta per 'sei giorni in rianimazione,...Ci sono almeno quattro liste che hanno annunciato la loro partecipazione alle elezioni che intendono raccogliere la mobilitazione no vax e no green ...La loro incidenza nella settimana 13-20 luglio si è attestata al 12% (n. 75.060 reinfezioni), in leggero aumento rispetto alla settimana… Leggi ...