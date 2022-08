Cassano | Si alza la mattina e spara cose allucinanti Ha tentato di fare l' allenatore

Il Fatto Quotidiano

Dekkeraddirittura le braccia in alto prima di Fabio, esultando per l'argento. Il sorriso che non dimentichiamo Sono arrivati in tanti da Albese con, comune dell'Alta Brianza, che già ...Mentre piano siil sipario su una vita intensa e pulsante insieme. Pullulante di ricordi. ... E le notti trascorse in studio di registrazione con Pieroper fare uscire un'emozione, un ... Antonio Cassano, i quarant’anni paradossali di un genio frainteso: vita dell’eterno Lucignolo… Nei piatti gusto e socialità. Serate uniche a San Nicola dove la contrada ha ospitato gruppi musicali, buon cibo, allegria e divertimento per tutti ...PARIGI - Renault viaggia a passo di carica a parigi, con un rialzo del 4% contro il +1,55% del Cac 40, dopo i conti del primo semestre, che pure si sono chiusi con una perdita netta di 1,6 ...