Cagliari, Rog e Nandez valore aggiunto per la Serie B (Di martedì 2 agosto 2022) Nandez e Rog potrebbero rimanere al Cagliari anche la prossima stagione, dando un valore aggiunto per la prossima Serie B Se non dovesse concretizzarsi ancora alcuna proposta, il futuro di Nahitan Nandez e Marko Rog potrebbe essere a tinte rossoblù. Un vero lusso per il Cagliari data la complicata stagione in Serie B che dovrà affrontare a breve. Entrambi – ricorda questa mattina l’edizione odierna del Corriere dello Sport – sono alle prese con alcuni acciacchi e risulterebbero indietro di condizione. Il tecnico Liverani, però, saprebbe come indirizzarli a un recupero e sfruttarli nel campionato cadetto nel migliori dei modi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022)e Rog potrebbero rimanere alanche la prossima stagione, dando unper la prossimaB Se non dovesse concretizzarsi ancora alcuna proposta, il futuro di Nahitane Marko Rog potrebbe essere a tinte rossoblù. Un vero lusso per ildata la complicata stagione inB che dovrà affrontare a breve. Entrambi – ricorda questa mattina l’edizione odierna del Corriere dello Sport – sono alle prese con alcuni acciacchi e risulterebbero indietro di condizione. Il tecnico Liverani, però, saprebbe come indirizzarli a un recupero e sfruttarli nel campionato cadetto nel migliori dei modi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

