Buon compleanno Fernando Couto

(Di martedì 2 agosto 2022)e gli altri che compiono gli anni oggi Il 2 agosto è una giornata importante per il calcio portoghese. In questo giorno, infatti, sono nati due giocatori che hanno fatto la storia del Porto e del Portogallo. Uno ha militato, per diverse stagioni, nel nostro campionato e si tratta diche ha vestito le maglie di Lazio e Parma. L’altro, invece, è Helder Postiga che nel nostro campionato si è visto poco ma è stato determinante nell’Europeo del 2004. La nazionale Portoghese, li ha celebrati sui social così. View this post on Instagram A post shared by Portugal (@portugal) View this post on Instagram A post shared by Portugal (@portugal) Non solo il Portogallo ma anche i club, hanno dedicato dei post ai due ...