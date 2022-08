Battiti Live 2022, cast ultima puntata: LDA, Noemi, Annalisa, Fedez (Di martedì 2 agosto 2022) Stasera su Italia 1 ultima puntata di Battiti Live 2022: ecco il cast, da LDA a Noemi fino a Fedez e Annalisa Ultimo appuntamento con Radio Norba Cornetto Battiti Live, lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Radio Norba Cornetto Battiti Live ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Mariasole Pollio avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 2 agosto 2022) Stasera su Italia 1di: ecco il, da LDA afino aUltimo appuntamento con Radio Norba Cornetto, lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Radio Norba Cornettoospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. Mariasole Pollio avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. Gli artisti saranno poi protagonisti di esibizioni on the ...

Roberto55979047 : RT @aka7archive: Battiti Live Trani ?? #aka7even - cia99000 : RT @Ilaria1605: Chi l'anno prossimo deve fare battiti live insieme????: #battitilive #christianxbattiti #mattiazenzola - imjustauro : i miei social in questo momento sono divisi in: è arrivato il nuovo fenomeno del milan charles deketelaere che succ… - micricosmo : RT @GVCCILOUIS: BATTITI LIVE CHE NON MANDA IN ONDA L’INNO NAZIONALE DI AMICI21 BOH CHE VERGOGNA RAGAZZI - Glorismentirosa : RT @MedInfinityIT: Sei l'ultima e la prima volta Tienimi stanotte C'è un cuore che sanguina.. ???? Adesso sul palco di “Radionorba Cornetto… -