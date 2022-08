Altruista e generoso, Matteo Carminati morto precipitato in un canalone si doveva laureare a settembre (Di martedì 2 agosto 2022) È ormai tarda sera quando la bara con Matteo Carminati viene collocata nella piccola chiesetta dell’asilo della Ramera di Ponteranica. Matteo, studente, avrebbe compiuto 26 anni il prossimo settembre, è stato trovato senza vita, in fondo ad un canalone dopo essere precipitato da un terrazzo naturale a strapiombo ai piedi del Timogno, ad Ardesio. Accanto a lui anche il corpo senza vita del pastore tedesco, il cane di Silvestro Maroni, con il quale stava curando un gregge in una valletta che si affaccia sulla Valzurio (leggi qui). Verso le 11 di lunedì mattina, 1° agosto, la telefonata con gli altri pastori e giovani che seguono il progetto Pasturs – un programma che si occupa di facilitare la convivenza tra grandi predatori e pastorizia sulle Alpi – con l’impegno di trovarsi poco dopo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 agosto 2022) È ormai tarda sera quando la bara conviene collocata nella piccola chiesetta dell’asilo della Ramera di Ponteranica., studente, avrebbe compiuto 26 anni il prossimo, è stato trovato senza vita, in fondo ad undopo essereda un terrazzo naturale a strapiombo ai piedi del Timogno, ad Ardesio. Accanto a lui anche il corpo senza vita del pastore tedesco, il cane di Silvestro Maroni, con il quale stava curando un gregge in una valletta che si affaccia sulla Valzurio (leggi qui). Verso le 11 di lunedì mattina, 1° agosto, la telefonata con gli altri pastori e giovani che seguono il progetto Pasturs – un programma che si occupa di facilitare la convivenza tra grandi predatori e pastorizia sulle Alpi – con l’impegno di trovarsi poco dopo ...

