Uomini e Donne, Armando Incarnato in moto a una velocità folle: è polemica (Di lunedì 1 agosto 2022) Non è la prima volta che Armando Incarnato fa discutere per le cose che fa: stavolta a indignare i social è stato un video che lo vede andare in moto – su una Ducati – alla velocità folle di 240 chilometri all'ora. I commenti sono stati davvero tantissimi, e tutti su questo tenore, come ha riportato il sito di Coming Soon: "Spero sia tutto finto", "Sei la vergogna di tutti i napoletani", "Bravo coglion* poi ammazzi la gente che magari va al lavoro o in vacanza", "Non sei un bell'esempio", "Evita di fare questi video mentre sei a velocità con la moto e soprattutto evita di far vedere il contachilometri. Dei ragazzi di questi giorni hanno fatto la stessa cosa postando un video dove andavano a 300 all'ora con la macchina. Il ragazzo è sbandato ed è morto…", "Vai a ..."

