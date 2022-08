Roma | Zeman attacca Mourinho | «Piace ai giornalisti | il campo è un’altra cosa»

(Di lunedì 1 agosto 2022) L’allenatoreha lanciato una frecciata al tecnico dellaZdenek, storico allenatore boemo, in una intervista a Libero ha lanciato una frecciata al tecnico dellaJosé– «Mou è un personaggio che attira l’attenzione etanto a voi. Però il». ALLENATORE PERFETTO – «È quello che insegna calcio, non quello che mette undici giocatori inper fare fortuna. Migliorare un giocatore che viene contestato da tutti rappresenta una vittoria importante. A me capitò con Tommasi, con Di Francesco». L'articolo proviene da Calcio News 24.

