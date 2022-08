Pensionato aggredito e ucciso in casa. I carabinieri danno la caccia ad un uomo e una donna

SulPanaro : Pensionato aggredito e ucciso a Massa Finalese -

Un uomo di 74 anni è stato trovato morto ieri sera nel suo letto a Massa Finalese, in provincia di Modena . Dai primi riscontri sembra sia statoe picchiato a sangue . I vicini di casa avrebbero riferito di aver visto due persone uscire dalla casa, in via Volta . Come riferisce la Gazzetta di Modena, circostanza confermata in ...e ucciso a Massa Finalese. È successo domenica, nell'appartamento di via Volta dove viveva la vittima, il signor De Salvatore, 74 anni. L'omicidio è stato scoperto dai vicini alle ... Pensionato aggredito e ucciso a Massa Finalese Un uomo di 74 anni è stato trovato morto ieri sera nel suo letto a Massa Finalese, in provincia di Modena . Dai primi riscontri sembra sia stato aggredito e ...The Site uses first-party and technical cookies necessary for its proper functioning. It is not possible to deny the release of these cookies. This site uses profiling cookies, as described in this ba ...