Palermo, concorsi truccati all'Università. In 21 rischiano il processo (Di lunedì 1 agosto 2022) per cinque presunti concorsi truccati e altri reati Si sono concluse le indagini preliminari per presunti concorsi truccati presso il Policlinico dell'Università di Palermo. Indagati sono due professori Gaspare Gulotta e Mario Adelfio Latteri del Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due docenti applicavano una sorta di "patto dell'alternanza" secondo cui "uno lo piazzi tu, uno lo piazzo io". Insieme ai due docenti, sarebbero coinvolte altre 19 persone. Mentre la posizione del figlio di Gulotta, Leonardo, è stata stralciata e per lui sono stati revocati anche sia la misura interdittiva che quella cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini sono partite da un'inchiesta dei Nas, dei carabinieri ...

