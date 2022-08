Non torna a casa, trovato morto a 44 anni sul greto del fiume (Di lunedì 1 agosto 2022) Poco prima delle 17 di oggi 1 agosto è scattato l'allarme per il mancato rientro di un 44enne di San Pietro di Cadore (Belluno), la vittima si chiamava Claudio Stadoan Silvestro . Dalle prime ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 agosto 2022) Poco prima delle 17 di oggi 1 agosto è scattato l'allarme per il mancato rientro di un 44enne di San Pietro di Cadore (Belluno), la vittima si chiamava Claudio Stadoan Silvestro . Dalle prime ...

Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Non ha il Covid ma la demenza senile'. E torna sulle elezioni del 2019: 'Sono state truccate… - TgrRaiFVG : 'Si prospettano giorni drammatici, le piogge non sono arrivate e l'acqua sta finendo' La morsa della siccità mentre… - crocerossa : ????? Il bisogno di sangue non va in vacanza. Prima di partire, prenota la tua donazione. C'è bisogno anche di te.… - ancat67 : @siffred50503106 @GiorgiaMeloni Come ti permetti caccola? Sta mentecatta sfrutta ogni cosa per la sua ignobile prop… - TheEaglesNet : RT @CucchiRiccardo: Fatto. Era da quando avevo poco meno di trent'anni che non avevo più l'abbonamento. Si torna al passato guardando il fu… -