Non accetta la fine della relazione e dà fuoco all'auto del compagno dell'ex ma il rogo ne danneggia altre due (Di lunedì 1 agosto 2022) Un motivo passionale quello che si cela dietro l'incendio di tre auto avvenuto lo scorso 29 luglio. Non accettava la fine della relazione e ha 'pensato bene di dare fuoco all'auto del compagno della propria ex. Peccato che nel rogo siano state coinvolte anche altre due vetture. I fatti sono avvenuti in Largo Biagio della Rosa e hanno creato non poca apprensione tra i residenti della zona. Quest'ultimi infatti erano rimasti fortemente scossi dalla circostanza che si è verificata peraltro in pieno giorno. Dopo accurate indagini e una celere operazione di spegnimento e messa in sicurezza della zona, in poche ore i Carabinieri della Compagnia di ...

