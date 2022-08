Isola 16, Lory Del Santo fa un bilancio di tutti i suoi famosi ex e svela chi l’ha amata di più: “Qualcuno rimasto segreto che ha accettato che…” (Di lunedì 1 agosto 2022) Icona degli anni ’80, sogno proibito di tanti uomini di quella generazione, la vita di Lory Del Santo è stata intrisa di attimi in cui ha toccato l’apice del successo e della felicità e momenti in cui è caduta nel dolore più profondo e buio. Inimmaginabile, devastante. Lory è una donna forte, determinata, che non ama nascondersi dietro frasi fatte. Si è sempre esposta e non ha mai mancato di dire la sua, come abbiamo avuto modo di vedere nel corso dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi, dove ha partecipato in coppia con il suo fidanzato, Marco Cucolo. La showgirl, che è esplosa grazie al ruolo di “bigliettaia” nel programma Drive In, è anche una mamma che ha affrontato lutti terribili, come la perdita – devastante – di tre figli. Intervistata da Il Corriere della Sera, Lory Del ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 agosto 2022) Icona degli anni ’80, sogno proibito di tanti uomini di quella generazione, la vita diDelè stata intrisa di attimi in cui ha toccato l’apice del successo e della felicità e momenti in cui è caduta nel dolore più profondo e buio. Inimmaginabile, devastante.è una donna forte, determinata, che non ama nascondersi dietro frasi fatte. Si è sempre esposta e non ha mai mancato di dire la sua, come abbiamo avuto modo di vedere nel corso dell’ultima edizione de L’dei, dove ha partecipato in coppia con il suo fidanzato, Marco Cucolo. La showgirl, che è esplosa grazie al ruolo di “bigliettaia” nel programma Drive In, è anche una mamma che ha affrontato lutti terribili, come la perdita – devastante – di tre figli. Intervistata da Il Corriere della Sera,Del ...

