"Impegno civico è un plagio". Problemi di copyright per il nuovo partito di Di Maio e Tabacci (Di lunedì 1 agosto 2022) Problemi di copyright: "Non possono utilizzare quel nome, è un plagio". Nemmeno il tempo di lanciare il nuovo progetto, che per Luigi Di Maio potrebbero arrivare le prime grane. L'originalità, quando si tratta di scegliere il nome del "brand", non è proprio il suo forte. Ospite di Lucia Annunziata, nel corso di Mezz'ora in più, il ministro degli Esteri ha annunciato la nascita del nuovo partito creato in tandem con Bruno Tabacci: "La nuova forza politica si chiamerà 'Impegno civico' e vuole rappresentare quell'Impegno civico che ieri anche Papa Francesco ha evocato dal Canada" ha detto il leader degli scissionisti grillini che nelle prossime ore presenterà ufficialmente il progetto ...

