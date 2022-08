(Di lunedì 1 agosto 2022) La piccolaha affrontato il suo primo intervento a 24 ore dsua venuta al mondo. Urgente, per giunta. Al termine di una gravidanza senza complicazioni aldi, i medici si sono accorti che il terzo dito dellasinistra della piccola non si era sviluppato come avrebbe dovuto e che sul quarto c’era unaè stata perciò trasferita d’urgenza nella Terapia intensiva neonatale deldove è stata attivata la collaborazione con i chirurghi delladell’Ospedale San Giuseppe. Le due equipe hanno capito che la tumefazione nascondeva, in realtà, le tre falangi del quarto dito rimaste “intrappolate” durante lo sviluppo del feto e si sono messe subito a lavoro in sala operatoria, ...

Il caso di Matilde, la bimba di un giorno operata per una malformazione alla mano: l'intervento record al Policlinico di Milano Lo ha reso noto lo stesso ospedale, precisando che 'a livello scientifico sono stati descritti pochissimi casi di questo tipo, e quasi nessuno aveva ancora realizzato con successo un'operazione del ge ...L'incredibile intervento ha avuto luogo al Policlinico, in collaborazione con il Gruppo MultiMedica. "La piccola è già tornata a casa, e ha affrontato l'intervento con tanta forza e determinazione. Il ...