I Santi di Lunedì 1 Agosto 2022

Sant' ALFONSO MARIA DE' LIGUORI Vescovo e dottore della Chiesa – MemoriaNapoli, 1696 – Nocera de' Pagani, Salerno, 1 Agosto 1787Nasce a Napoli il 27 settembre 1696 da genitori appartenenti alla nobiltà cittadina. Studia filosofia e diritto. Dopo alcuni anni di avvocatura, decide di dedicarsi interamente al Signore. Ordinato prete nel 1726, Alfonso Maria dedica quasi tutto il suo tempo e e il suo ministero agli abitanti dei quartieri più poveri della Napoli settecentesca. Mentre si prepara per un futuro impegno missionario in Oriente, prosegue l'attività di predicatore e confessore e, due o tre volte all'anno, prende par…www.Santiebeati.it/dettaglio/23850 Santi DOMENICO NGUYEN VAN HANH (DIEU) E BERNARDO VU VAN DUE Martiri Sacerdoti domenicani decapitati durante la persecuzione in ...

Lunedì 1 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo Il 1° agosto è il 213° giorno del calendario gregoriano. Mancano 152 giorni alla fine dell'anno. Santi del giorno : Sant'Alfonso Maria de' Liguori (Sacerdote e Dottore della Chiesa) Etimologia: Alfonso, derivante dal tedesco antico, si compone dei termini 'ala', 'tutto', e 'funza', 'valoroso', ... Canosa torna a celebrare la Festa Patronale ... vedrà la processione in onore dei Santi Patroni tornare a percorrere le vie cittadine. Si parte ... Si prosegue poi lunedì 1 agosto, entrando nel vivo dei festeggiamenti. Le Sante Messe si terranno alle ... Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana Il 1° agosto è il 213° giorno del calendario gregoriano. Mancano 152 giorni alla fine dell'anno.del giorno : Sant'Alfonso Maria de' Liguori (Sacerdote e Dottore della Chiesa) Etimologia: Alfonso, derivante dal tedesco antico, si compone dei termini 'ala', 'tutto', e 'funza', 'valoroso', ...... vedrà la processione in onore deiPatroni tornare a percorrere le vie cittadine. Si parte ... Si prosegue poi1 agosto, entrando nel vivo dei festeggiamenti. Le Sante Messe si terranno alle ... Santi, beati e ricorrenze di oggi, lunedì 1 agosto: Sant'Alfonso Maria de' Liguori