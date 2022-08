Grillo pubblica le figurine dei fuoriusciti M5s | l' album degli zombie

(Di lunedì 1 agosto 2022) "Da oggi in tutte le edicole!". Beppe, in un post su facebook, annuncia l'uscita dell'"" , corredato dalle foto di tutti gli ex parlamentari M5s che hanno lasciato il ...

"Da oggi in tutte le edicole!". Beppe, in un post su facebook, annuncia l'uscita dell'" album degli zombie" , corredato dalle foto di tutti gli ex parlamentari M5s che hanno lasciato il Movimento. Tra le foto tessera pubblicate ......membro del nucleo originario a salutare la creatura di Beppe. "Non ci crediamo - ci fa presente un parlamentare del M5s - . Fico era con noi quando facevamo le battaglie per l'acqua". ...Il fondatore del Movimento sui social si scaglia contro i fuorisciti 5s pubblicando dei fotomontaggi. Nelle stesse ore in cui Di Maio, Crippa e D'Incà presentano i loro nuovi contenitori politici ...«Da oggi in tutte le edicole!». Beppe Grillo, in un post su facebook, annuncia l’uscita dell’"album degli zombie", corredato dalle foto di tutti gli ex parlamentari M5s che hanno lasciato il Movimento ...