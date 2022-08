Grazie a Saturno in sesta casa, Giannini si è inabissato nell'anima dei suoi personaggi con intensità travolgente (Di lunedì 1 agosto 2022) Ha gli occhi chiari, strabuzzati come quelli di un bambino di fronte al mistero del mondo. Il senso della vita spazia in quello sguardo tra il candore, l’ironia e l’amarezza. Giancarlo Giannini e? nato il 1° agosto 1942 (foto Contrasto). Leggi anche › Giancarlo Giannini al cinema con Virzì: «Vi insegno la gioia di vivere» › Giancarlo Giannini: «Mi ci vedete in una famiglia di donne?» È raro per un Leone essere così poliedrico ma Giancarlo Giannini lo è anche Grazie a un ascendente Sagittario che va oltre al dolore, alla fatica, alla gioia. È un Leone profondo con il Sole ospitato dallo Scorpione ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 agosto 2022) Ha gli occhi chiari, strabuzzati come quelli di un bambino di fronte al mistero del mondo. Il senso della vita spazia in quello sguardo tra il candore, l’ironia e l’amarezza. Giancarloe? nato il 1° agosto 1942 (foto Contrasto). Leggi anche › Giancarloal cinema con Virzì: «Vi insegno la gioia di vivere» › Giancarlo: «Mi ci vedete in una famiglia di donne?» È raro per un Leone essere così poliedrico ma Giancarlolo è anchea un ascendente Sagittario che va oltre al dolore, alla fatica, alla gioia. È un Leone profondo con il Sole ospitato dallo Scorpione ...

