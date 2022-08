Fabregas arriva a Como: la festa dei tifosi che lo accolgono allo stadio – Video (Di lunedì 1 agosto 2022) Cori, sciarpe, bandiere e tanto entusiasmo: così i tifosi del Como hanno accolto Cesc Fabregas davanti allo stadio Sinigaglia. Il 35enne centrocampista spagnolo è il grande colpo estivo del club lariano e in centinaia sono arrivati per festeggiarlo, tra selfie, foto e qualche autografo di ricordo. Fabregas ha firmato un accordo biennale con la società e indosserà la maglia numero 4. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Cori, sciarpe, bandiere e tanto entusiasmo: così idelhanno accolto CescdavantiSinigaglia. Il 35enne centrocampista spagnolo è il grande colpo estivo del club lariano e in centinaia sonoti per festeggiarlo, tra selfie, foto e qualche autografo di ricordo.ha firmato un accordo biennale con la società e indosserà la maglia numero 4. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Fabregas arriva a Como: la festa dei tifosi che lo accolgono allo stadio – Video - infoitsport : Fabregas arriva a Como, una folla in delirio ad accoglierlo - infoitsport : Como, tifosi in visibilio: Fabregas arriva al Sinigaglia - CORNERNEWS24 : #Calcio - Como: è ufficiale l'ingaggio di Fabregas Lo spagnolo arriva da svincolato dopo l'esperienza nel Monaco - MilanLiveIT : ???? Fabregas approda in Italia: giocherà nel Como ?? In passato il Milan aveva provato a prenderlo ?? #MercatoMilan… -