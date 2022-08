È partita la prima nave di grano ucraino (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo mesi di stallo che avevano iniziato a provocare una crisi alimentare molto grave in diversi paesi del mondo: è salpata dal porto di Odessa ed è diretta verso il Libano Leggi su ilpost (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo mesi di stallo che avevano iniziato a provocare una crisi alimentare molto grave in diversi paesi del mondo: è salpata dal porto di Odessa ed è diretta verso il Libano

