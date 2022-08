Donna accoltellata in strada a Roma, indaga la polizia (Di lunedì 1 agosto 2022) Una Donna è stata soccorso in strada a Roma, con ferite da arma da taglio al volto e al collo. Il fatto è avvenuto in via Orti di Cesare: la vittima, italiana di 47 anni, è stata trasportata in gravi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Unaè stata soccorso in, con ferite da arma da taglio al volto e al collo. Il fatto è avvenuto in via Orti di Cesare: la vittima, italiana di 47 anni, è stata trasportata in gravi ...

repubblica : Roma, donna accoltellata in strada al collo e al volto nella zona di Trastevere. E' in gravi condizioni - serenel14278447 : Donna accoltellata in strada a Roma: è in gravi condizioni - MarcoLacotha : 'Roma, donna accoltellata al volto e al collo vicino alla Stazione Trastevere: è in gravi condizioni' - paolo_r_2012 : Accoltellata in strada davanti ai passanti: donna in fin di vita in ospedale - SouzaEluam : RT @Corriere: Roma, donna accoltellata a Monteverde. Ferite al volto e al collo: è gravissima -