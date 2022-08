Dalla Regione Lazio 1,5 milioni per il settore della pesca contro il caro carburanti (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma – “Qualche settimana fa, dopo un incontro con le cooperative della pesca, avevamo assicurato un nostro sostegno al settore per combattere il ‘caro gasolio’ attraverso un contributo extra di circa 1 milione di euro. Con l’assestamento di bilancio, approvato la scorsa settimana, non solo abbiamo mantenuto fede a questo impegno ma l’abbiamo anche ampliato arrivando a 1.5 milioni di euro”. Ad annunciarlo è la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che spiega: “Questi fondi saranno ripartiti alle imprese attraverso un contributo destinato a ogni barca in base alla stazza. Siamo una delle Regioni con le marinerie più numerose e importanti d’Italia. Ogni giorno il loro lavoro dà sostentamento a noi e al nostro tessuto produttivo. Sono la spina dorsale ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma – “Qualche settimana fa, dopo un incon le cooperative, avevamo assicurato un nostro sostegno alper combattere il ‘gasolio’ attraverso un contributo extra di circa 1 milione di euro. Con l’assestamento di bilancio, approvato la scorsa settimana, non solo abbiamo mantenuto fede a questo impegno ma l’abbiamo anche ampliato arrivando a 1.5di euro”. Ad annunciarlo è la consigliera regionale del Pd, Michela Califano, che spiega: “Questi fondi saranno ripartiti alle imprese attraverso un contributo destinato a ogni barca in base alla stazza. Siamo una delle Regioni con le marinerie più numerose e importanti d’Italia. Ogni giorno il loro lavoro dà sostentamento a noi e al nostro tessuto produttivo. Sono la spina dorsale ...

