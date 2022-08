Cnn | “Nancy Pelosi visiterà Taiwan” Sale la tensione tra Stati Uniti e Cina Il presidente Xi Jinping | “Non scherzate con il fuoco”

(Di lunedì 1 agosto 2022) Ladella Camera americana. Lo afferma l’emittente statunitense. Diversi mediaesi, tra cui Next Tv, sostengono cheè attesa nella capitale di, Taipei, entro domani sera per incontrare laTsai Ing-wen il giorno successivo, mercoledì 3 agosto. La visita adisarebbe in programma il 4 agosto, riporta invece il sito web in mandarino di Radio France Internationale che cita fonti anonime, secondo cui il passaggio sull’isola avverrà dalla Clark Air Base, nelle Filippine. L’arrivo o meno sull’isola delladella Camera Usa è questione diplomatica estremamente delicata. La ...

Agenzia ANSA

... 1 agosto 2022 - Partita per il suo tour in Asia, la speaker della CameraPelosi , alla fine ... Ancheconferma l'intenzione e lo scalo sull'isola dovrebbe verificarsi domani sera, 2 agosto. ...Pelosi, presidente della Camera Usa, e' attesa oggi a Singapore, prima tappa del tour ... con l'Europa, il Giappone, gli Usa", ha spiegato Mark Liu, in una rara intervista alla. Taiwan ... Cnn, 'Casa Bianca preoccupata da viaggio Pelosi a Taiwan' Sale la tensione per l'annunciata visita a Taiwan della speaker della Camera Nancy Pelosi. Dopo giorni di prese di posizione, precisazioni, passi avanti e improvvise frenate, con tanto ...La Cina torna a lanciare moniti contro gli Stati Uniti per la possibile visita della Speaker, Nancy Pelosi, a Taiwan. “Ne pagheranno le conseguenze”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, ...