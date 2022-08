Calenda: “Al Pd abbiamo chiesto due cose, si affrettino a rispondere. In caso di no la responsabilità è la loro” (Di lunedì 1 agosto 2022) Il countdown al 25 settembre è scattato e, nel vorticoso ‘valzer della corsa alle alleanze’, Carlo Calenda sembra quello più attivo. Ed anche oggi, per dare un senso ad un’alleanza che rispetto a quanto accaduto nel passato ‘stride’, attraverso un video postato su Twitter, titolato: “Dove siamo nella discussione con il Pd”, il fondatore di ‘Azione’ scrive su “quello che abbiamo chiesto ad Enrico Letta”. Calenda: “Al Pd abbiamo chiesto due cose, si affrettino a rispondere. In caso negativo la responsabilità sarà loro” Dunque, spiega Calenda rispetto a quanto chiesto a Letta, che “nella prospettiva di un’alleanza, abbiamo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) Il countdown al 25 settembre è scattato e, nel vorticoso ‘valzer della corsa alle alleanze’, Carlosembra quello più attivo. Ed anche oggi, per dare un senso ad un’alleanza che rispetto a quanto accaduto nel passato ‘stride’, attraverso un video postato su Twitter, titolato: “Dove siamo nella discussione con il Pd”, il fondatore di ‘Azione’ scrive su “quello chead Enrico Letta”.: “Al Pddue, si. Innegativo lasarà” Dunque, spiegarispetto a quantoa Letta, che “nella prospettiva di un’alleanza,...

