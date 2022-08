Calciomercato Fiorentina: Kouame verso l’addio ai viola (Di lunedì 1 agosto 2022) Calciomercato Fiorentina, Kouamè potrebbe lasciare i viola: il calciatore ha molti pretendenti, sia in Italia che all’estero Christian Kouame potrebbe lasciare la Fiorentina. Come riporta violanews.com il jolly offensivo sarebbe intenzionato a trovare un’altra squadra. Non mancano sicuramente le candidate, visto che il calciatore piace a Spezia e Cremonese in Italia e al Nantes e Galatasaray all’estero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022), Kouamè potrebbe lasciare i: il calciatore ha molti pretendenti, sia in Italia che all’estero Christianpotrebbe lasciare la. Come riportanews.com il jolly offensivo sarebbe intenzionato a trovare un’altra squadra. Non mancano sicuramente le candidate, visto che il calciatore piace a Spezia e Cremonese in Italia e al Nantes e Galatasaray all’estero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SaraMeini : #calciomercato @ErickPulgar partirà domani mattina da Firenze con destinazione #Brasile. Il centrocampista cileno s… - DiMarzio : #Calciomercato, @acffiorentina | ecco #Dodô: firma in campo prima dell'amichevole?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Non solo la @acffiorentina su #Schuurs: ci sono anche @TorinoFC_1906 e @BfcOfficialPage ???? - sportli26181512 : Juventus: Milenkovic rimane una possibilità ma solo se parte un giocatore: Nikola Milenkovic, difensore della Fiore… - Fiorentinanews : #Zanetti: '#Bajrami è un giocatore determinante per l'#Empoli. Spero di poterlo allenare fino alla fine'… -