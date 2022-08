Calcio: Juventus, tre settimane di lavoro differenziato per McKennie (Di lunedì 1 agosto 2022) Torino, 1 ago. - (Adnkronos) - Il centrocampista della Juventus Weston McKennie è stato sottoposto oggi ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione capsulare della spalla sinistra. Il calciatore inizierà l'iter riabilitativo e saranno necessarie tre settimane di lavoro differenziato. Anche l'esterno Marley Aké è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato la frattura composta del terzo distale del perone di destra e saranno necessari circa due mesi prima del suo completo recupero. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Torino, 1 ago. - (Adnkronos) - Il centrocampista dellaWestonè stato sottoposto oggi ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione capsulare della spalla sinistra. Il calciatore inizierà l'iter riabilitativo e saranno necessarie tredi. Anche l'esterno Marley Aké è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato la frattura composta del terzo distale del perone di destra e saranno necessari circa due mesi prima del suo completo recupero.

