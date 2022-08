Barcellona, Koundé si presenta: 'Xavi mi ha voluto fortemente' (Di lunedì 1 agosto 2022) Barcellona (Spagna) - "Sono molto felice e orgoglioso di arrivare in questo club. Sono molto grato al presidente e ai tifosi che mi hanno già mostrato molto affetto. Adesso devo solo allenarmi ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 agosto 2022)(Spagna) - "Sono molto felice e orgoglioso di arrivare in questo club. Sono molto grato al presidente e ai tifosi che mi hanno già mostrato molto affetto. Adesso devo solo allenarmi ...

Barcellona, Koundé si presenta: 'Xavi mi ha voluto fortemente' Queste le prime parole di Jules Koundé da nuovo difensore del Barcellona . Il centrale classe 1998, arrivato dal Siviglia , andrà a rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico Xavi : ... Barcellona, Laporta: 'A breve registreremo i nuovi acquisti. Bernardo Silva Se Xavi chiede rinforzi...' Commenta per primo Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato del mercato blaugrana durante la presentazione di Jules Koundé : 'Mercato Siamo ottimisti, stiamo facendo il possibile per registrare i nuovi acquisti. Spero che l'... Napoli Magazine Queste le prime parole di Julesda nuovo difensore del. Il centrale classe 1998, arrivato dal Siviglia , andrà a rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico Xavi : ...Commenta per primo Il presidente delJoan Laporta ha parlato del mercato blaugrana durante la presentazione di Jules: 'Mercato Siamo ottimisti, stiamo facendo il possibile per registrare i nuovi acquisti. Spero che l'... BARCELLONA - Principio d'accordo col Siviglia per Koundè