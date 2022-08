Amber Heard vende una casa per un milione di dollari dopo il processo con Johnny Depp (Di lunedì 1 agosto 2022) Amber Heard ha deciso di vendere la sua casa dopo che una serie di testate giornalistiche hanno rivelato che non ha i soldi per pagare gli 8 milioni che deve a Johnny Depp. La battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp si è conclusa con la vittoria schiacciante dell'attore: la star di Aquaman non è apparentemente in grado di pagare il suo ex marito e sembra che abbia venduto una casa di sua proprietà per oltre 1 milione di dollari. TMZ riferisce che una proprietà nella Yucca Valley, nel sud della California, è stata recentemente venduta per 1.050.000 milioni di dollari e che la villa, in precedenza, apparteneva proprio alla ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 agosto 2022)ha deciso dire la suache una serie di testate giornalistiche hanno rivelato che non ha i soldi per pagare gli 8 milioni che deve a. La battaglia legale trasi è conclusa con la vittoria schiacciante dell'attore: la star di Aquaman non è apparentemente in grado di pagare il suo ex marito e sembra che abbia venduto unadi sua proprietà per oltre 1di. TMZ riferisce che una proprietà nella Yucca Valley, nel sud della California, è stata recentemente venduta per 1.050.000 milioni die che la villa, in precedenza, apparteneva proprio alla ...

