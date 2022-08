Amalfi travolta da un tanfo orribile

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 1 agosto 2022) di Michelangelo Russo E’ la mattina del 26 luglio. Chi ci accompagna in questa gita è un ingegnere che va a Praiano per assistere, come consulente di parte, ad un accertamento tecnico disposto dalla Procura su un gabinetto (e solo anello!) di un ristorante, due water e un lavandino giudicati abusivi dal P.M., contro il parere del Tribunale del Riesame che li ha qualificati legittimi. Accetto il passaggio perché la mia meta è il depuratore diche puzza orrendamente, come mi hanno segnalato amicitani pregandomi di scrivere in merito. Durante il viaggio da Salerno, richiedo una breve sosta ad Erchie, per osservare la spiaggia liberata nei giorni scorsi dallo stabilimento che, sarà stato non conforme a legge, ma non era brutto con le sue palafitte e cabine di legno colorate, come nei film balneari degli anni ’60. Adesso Erchie liberata sembra ...