Alika ucciso a Civitanova, Ferlazzo resta in carcere: 'Chiedo scusa, nessuna motivazione razziale' (Di lunedì 1 agosto 2022) Per la morte di Alika è convalidato l'arresto di Filippo Ferlazzo , l'operaio di 32 anni che venerdì scorso ha pestato a morte il nigeriano Alika Ogorchukwu in strada, a Civitanova Marche (Macerata). ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 agosto 2022) Per la morte diè convalidato l'arresto di Filippo, l'operaio di 32 anni che venerdì scorso ha pestato a morte il nigerianoOgorchukwu in strada, aMarche (Macerata). ...

matteorenzi : Un padre di famiglia è stato ucciso in modo atroce e razzista mentre i passanti facevano video senza fermare l’aggr… - robertosaviano : Guardare e non intervenire. Non fuggire, ma fermarsi a fotografare. Quello che è accaduto a #civitanovamarche ad Al… - rulajebreal : Le ultime parole di #GeorgeFloyd mentre veniva soffocato da un ginocchio: NON POSSO RESPIRARE. Alika Ogorchukwu è s… - Mary35999509 : RT @mgmaglie: No, #Alika non è il nostro #Floyd, non è un nero soffocato da un poliziotto violento, è un mendicante ucciso da uno psicopati… - cpetacci : RT @HoaraBorselli: Oggi un nigeriano ha ucciso a martellate nell’avellinese un negoziante #cinese. Il problema non è solo l’indifferenza,te… -