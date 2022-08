Addio al Reddito di cittadinanza? Cosa succede in caso di vittoria del centrodestra (Di lunedì 1 agosto 2022) Brutta aria per i percettori del Reddito di cittadinanza. Come saprete, i programmi dei partiti per le elezioni 2023 non sono ancora ufficiali, ma si è cominciato a buttar giù qualCosa nelle sedi opportune. Oggi, stando a quanto riferisce ‘Open’, dovrebbe riunirsi il centrodestra per mettere a punto una strategia comune. L’obiettivo è quello di scrivere un programma in dieci punti che metta d’accordo Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Giorgia Meloni ha già chiarito che «nel programma comune dovrà esserci la dichiarata fedeltà alle alleanze internazionali, in special modo sull’Ucraina, e non dovranno comparire promesse impossibili da mantenere». E si discuterà anche del Reddito di cittadinanza. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Elezioni del 25 ... Leggi su tvzap (Di lunedì 1 agosto 2022) Brutta aria per i percettori deldi. Come saprete, i programmi dei partiti per le elezioni 2023 non sono ancora ufficiali, ma si è cominciato a buttar giù qualnelle sedi opportune. Oggi, stando a quanto riferisce ‘Open’, dovrebbe riunirsi ilper mettere a punto una strategia comune. L’obiettivo è quello di scrivere un programma in dieci punti che metta d’accordo Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Giorgia Meloni ha già chiarito che «nel programma comune dovrà esserci la dichiarata fedeltà alle alleanze internazionali, in special modo sull’Ucraina, e non dovranno comparire promesse impossibili da mantenere». E si discuterà anche deldi. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Elezioni del 25 ...

Claudio36273303 : @SIPARISipari Anche dei 5S… ed entrambi gli elettorati hanno lasciato per andar a lavorare… quelli dei 5S però in n… - Andrea37363329 : L'unica osa su cui concordo è un reddito base universale che consenta di vivere e non dovrebbe essere inferiore a 1… - borg_gio : @IPopolino @PivaEdoardo @P_M_1960 @Gianluc54410558 @NFratoianni @CremaschiG A Conte frega un cazzo del salario mini… - Tiziana99296006 : @di_reddito ???? mannaggia addio pastiera ???? !! - LauraCarrese : Ok, addio. -