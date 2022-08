4mila euro al mese: il prezzo pagato da Putin per far crollare l'Ucraina (Di lunedì 1 agosto 2022) In assenza di una mobilitazione generale, visto che ufficialmente perla Russia quella in Ucraina non è una «guerra», Mosca da diverse settimane ha avviato una campagna di reclutamento di migliaia di volontari in tutto il Paese per rimpolpare le fila del proprio esercito. La campagna si basa su due aspetti: il richiamo al patriottismo e il cospicuo trattamento economico. Dalle informazioni raccolte da Libero la Russia è disposta ad offrire a chi si arruola ben 4mila euro di stipendio al mese per 6 mesi più tutti i benefici legati allo status di "veterano". Ecco perché soprattutto da regioni più povere (e tradizionaliste) del Caucaso, degli Urali e fino all'Oriente, le richieste di arruolamento da quanti hanno svolto l'annodi leva obbligatoria sono molte migliaia. Non si può dire lo stesso per metropoli come Mosca e San ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) In assenza di una mobilitazione generale, visto che ufficialmente perla Russia quella innon è una «guerra», Mosca da diverse settimane ha avviato una campagna di reclutamento di migliaia di volontari in tutto il Paese per rimpolpare le fila del proprio esercito. La campagna si basa su due aspetti: il richiamo al patriottismo e il cospicuo trattamento economico. Dalle informazioni raccolte da Libero la Russia è disposta ad offrire a chi si arruola bendi stipendio alper 6 mesi più tutti i benefici legati allo status di "veterano". Ecco perché soprattutto da regioni più povere (e tradizionaliste) del Caucaso, degli Urali e fino all'Oriente, le richieste di arruolamento da quanti hanno svolto l'annodi leva obbligatoria sono molte migliaia. Non si può dire lo stesso per metropoli come Mosca e San ...

