Uomini e Donne | Beatrice Valli sbotta | “Il reddito di cittadinanza ci ha rovinati”

(Di domenica 31 luglio 2022) Tra le ultime celebrità che si sono scagliate contro ildic’è. L’influencer resa nota daha risposto a un fan che, a proposito della sua lamentela sul non riuscire a trovare una baby sitter, le chiedeva: “Come mai ultimamente spariscono tutti, donna delle pulizie, baby sitter…?”. “In realtà me lo chiedo anche io. Mi confronto con tantissime mamme e hanno tutte il mio stesso problema. Non so cosa c’è nell’aria. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare…” ha dichiarato la 26enne emiliana. Subito dopoha condiviso il messaggio privato di una sua followers che sosteneva la colpa fosse deldi: “Pienamente d’accordo! Sta rovinando ...

matteosalvinimi : L'impegno della Lega nel prossimo governo sarà di avere più poliziotti nelle strade (con l'assunzione di 10mila don… - davidefaraone : Quando le donne fanno il passo in avanti che devono, si lasciano sempre dietro una scia di uomini squallidi che bla… - MSF_ITALIA : Sono più di 300 i minori, alcuni più piccoli di un 1 anno di età, soccorsi negli ultimi giorni da #GeoBarents e… - oltrelanoia : @10_everest Perché tutte le donne dicono poverello e tutti gli uomini si complimentano? - BartBrami : @ChanceGardiner quest'anno il cinico darwin awards va a questi coraggiosi uomini e donne che con la loro vita ci ha… -

...in quel periodo (si parla degli anni che vanno dal 2014 in poi ) in televisione iniziarono a perversare a tutte le ore del giorno e della notte spot pubblicitari che immortalavano...Beatrice Valli, influencer, ha espresso su Instagram le problematiche riguardo la ricerca di una babysitter, dando la colpa al reddito di cittadinanza Beatrice Valli , ex volto die influencer famosa, si è confrontata con i suoi follower esprimendo le sue difficoltà nel riuscire a trovare una babysitter per i suoi figli. Beatrice Valli non riesce a trovare una ...