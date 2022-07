Toronto, Insigne che combini? Rigore sbagliato e vittoria sfumata – VIDEO (Di domenica 31 luglio 2022) L’ex capitano del Napoli Insigne ha sbagliato un calcio di Rigore nel corso di New England Revolution-Toronto Lorenzo Insigne non riesce a carburare nella sua nuova avventura in MLS al Toronto. L’ex capitano del Napoli non è ancora riuscito a trovare il suo primo gol negli States e nella notte italiana è stato anche protagonista in negativo nel pareggio per 0-0 contro New England Revolution. L’esterno si è prima divorato un gol a tu per tu con il portiere avversario dopo un bel passaggio filtrante di Bernardeschi, poi all’80’ ha avuto l’occasione dagli undici metri. Dal dischetto, però, Insigne si è fatto ipnotizzare dall’estremo difensore che ha messo in angolo il Rigore che avrebbe potuto regalare la vittoria al ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) L’ex capitano del Napolihaun calcio dinel corso di New England Revolution-Lorenzonon riesce a carburare nella sua nuova avventura in MLS al. L’ex capitano del Napoli non è ancora riuscito a trovare il suo primo gol negli States e nella notte italiana è stato anche protagonista in negativo nel pareggio per 0-0 contro New England Revolution. L’esterno si è prima divorato un gol a tu per tu con il portiere avversario dopo un bel passaggio filtrante di Bernardeschi, poi all’80’ ha avuto l’occasione dagli undici metri. Dal dischetto, però,si è fatto ipnotizzare dall’estremo difensore che ha messo in angolo ilche avrebbe potuto regalare laal ...

