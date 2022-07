Spalletti: «Gli acquisti? Ora una bella fetta di ingaggi l’abbiamo tolta» (Di domenica 31 luglio 2022) Al termine di Napoli-Mallorca 1-1 Spalletti ha rilasciato dichiarazioni anche a Radio Kiss Kiss Napoli. Il tecnico non è soddisfatto. “Non sempre abbiamo preso le misure, non sempre siamo stati corti, ma tutto sommato ci sono molti spunti per il campionato e per portarli dietro questo scorcio di preparazione che ci rimane. Nel primo tempo abbiamo fatto girare bene la palla, nella ripresa non sempre siamo stati uniti, abbiamo lasciato dei vuoti: per il livello di calcio che vogliamo giocare non possiamo perdere certe palle. Poi abbiamo preso un gol che si poteva evitare. Gli chiedono di Zielinski e Fabian. Hanno fatto bene, Zielinski l’ho visto bello deciso in alcuni atteggiamenti. Lui è un tenero, un buono, invece stasera ha mostrato reazioni nervose e cariche di tensione sana e positiva. È così che lo voglio. Fabian ha sbagliato 2-3 palloni ma è lo stesso che vede ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022) Al termine di Napoli-Mallorca 1-1ha rilasciato dichiarazioni anche a Radio Kiss Kiss Napoli. Il tecnico non è soddisfatto. “Non sempre abbiamo preso le misure, non sempre siamo stati corti, ma tutto sommato ci sono molti spunti per il campionato e per portarli dietro questo scorcio di preparazione che ci rimane. Nel primo tempo abbiamo fatto girare bene la palla, nella ripresa non sempre siamo stati uniti, abbiamo lasciato dei vuoti: per il livello di calcio che vogliamo giocare non possiamo perdere certe palle. Poi abbiamo preso un gol che si poteva evitare. Gli chiedono di Zielinski e Fabian. Hanno fatto bene, Zielinski l’ho visto bello deciso in alcuni atteggiamenti. Lui è un tenero, un buono, invece stasera ha mostrato reazioni nervose e cariche di tensione sana e positiva. È così che lo voglio. Fabian ha sbagliato 2-3 palloni ma è lo stesso che vede ...

