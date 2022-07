Santa Grata inter Vites | un percorso artistico fra i “Macabri” di Bonomini

Leggi su bergamonews

(Di domenica 31 luglio 2022) La chiesa dirappresenta uno dei punti obbligati per chi vuole raggiungere Città Alta. La sua facciata troneggia infatti all’no delle vie strette di Borgo Canale, accompagnando così il visitatore in un curiosocaratterizzato dai “” realizzati da Vincenzo Borromini. Raggiungibile anche attraverso l’ampio scalone di San Gottardo, l’edificio sacro deve il proprio nome alla presenza di coltivazioni di viti in zona, aspetto che lo distingue dalla chiesa diin Columnellis situata in via Arena. Le origini della struttura sono particolarmente antiche e legate direttamente alla nobile bergamasca che avrebbe fondato nell’area un ospedale per offrire aiuto e consolazione ai più ...