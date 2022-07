Renzi a Letta: “Tassa di successione? Almeno morire gratis…” – Video (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Enrico Letta ha detto che bisogna mettere la Tassa di successione. Da segretario del Pd ho sempre detto no ad aumentare le tasse. Aumentare quella di successione è folle. Si pagano già tante tasse in questo Paese, possiamo Almeno morire gratis?”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a In Mezz’ora in Più su Rai3 si esprime sulla linea del Pd in vista delle elezioni politiche 2022. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Enricoha detto che bisogna mettere ladi. Da segretario del Pd ho sempre detto no ad aumentare le tasse. Aumentare quella diè folle. Si pagano già tante tasse in questo Paese, possiamogratis?”. Così Matteo, leader di Italia Viva, a In Mezz’ora in Più su Rai3 si esprime sulla linea del Pd in vista delle elezioni politiche 2022. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

dellorco85 : #Letta al Tg2: 'nessuna alleanza con M5S. Davanti a 60 milioni di italiani dobbiamo essere convincenti.' Eh si, Ge… - LaVeritaWeb : Dall’inchino di Letta a Sochi, alle scelte energetiche di Renzi. Dalla missione militare in Italia concessa dal Con… - marcocappato : Le nostre leggi di iniziativa popolare su #eutanasia e #cannabis decadono adesso con lo scioglimento del Parlamento… - AnnaBassanini : RT @Gian59342003: Ecco come siamo conciati... Altro che non andare a votare... Andarci , e pure di corsa!! Oppure tenetevi stretti Speranza… - Roky99760738 : RT @CristinaMolendi: “Possiamo almeno morire gratis? Viviamo in un paese con una tassazione altissima” riferito alla proposta di #Letta di… -