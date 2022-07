Previsioni meteo, Giuliacci choc: cosa succederà ad agosto (Di domenica 31 luglio 2022) Previsioni meteo, brutte notizie per gli Italiani. Stando alla previsione di Mario Giuliacci è “in arrivo una nuova fiammata di caldo africano”. Per l’inizio di agosto avremo a che fare con un nuovo innalzamento delle temperature. Dopo la tregua di questi giorni, con temporali e grandine al Nord e di brevi piogge sparse al centro sud, torneremo a fare i conti con gli effetti di un altro ciclone Nord-Africano. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Terremoto in Italia, è in corso una sciame sismico: brusco risveglio per gli abitanti “La tendenza meteo lascia poche speranze”. Così Mario Giuliacci ha illustrato le Previsioni per il mese di agosto, annunciando che la prima settimana sarà caratterizzata da una nuova fiammata di ... Leggi su tvzap (Di domenica 31 luglio 2022), brutte notizie per gli Italiani. Stando alla previsione di Marioè “in arrivo una nuova fiammata di caldo africano”. Per l’inizio diavremo a che fare con un nuovo innalzamento delle temperature. Dopo la tregua di questi giorni, con temporali e grandine al Nord e di brevi piogge sparse al centro sud, torneremo a fare i conti con gli effetti di un altro ciclone Nord-Africano. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Terremoto in Italia, è in corso una sciame sismico: brusco risveglio per gli abitanti “La tendenzalascia poche speranze”. Così Marioha illustrato leper il mese di, annunciando che la prima settimana sarà caratterizzata da una nuova fiammata di ...

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 31 luglio 2022 - Piergiulio58 : Previsioni meteo 1 agosto: torna il caldo torrido, in settimana le temperature sfioreranno i 40°. - ProtCivComuneFi : Previsioni oggi #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso min 23 max 36 - ilmeteoit : #Video meteo in diretta: sole e caldo su tutta #Italia grazie all'anticiclone; le previsioni - xoxoFrancyii : RT @MickSchumi_IT: Buongiorno e buona domenica di Gara! ?? Le previsioni meteo non danno pioggia per la Gara. Staremo a vedere cosa riuscir… -