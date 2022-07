Pentathlon Moderno | Micheli oro ai Mondiali 2022 | “Vittoria da sogno | Egitto mi porta fortuna”

Leggi su sportface

(Di domenica 31 luglio 2022) Elenaè salita sul tetto del Mondo grazie alla suaaidiad Alessandria d’. Unairidata che arriva a 17 anni dall’ultima, chela firma di Claudia Corsini. “Felicissima di aver conquistato il mio primo titolo mondiale. L’sembrarmi, dopo laal Cairo in World Cup. Sono contenta perché con il mio staff abbiamo lavorato tutto l’anno molto duramente per ottenere questo, ed esserci riuscita è un. Devo tutto a loro, sono contentissima. Grazie davvero, e grazie per tutto il supporto ricevuto qui dallo staff federale. Grazie a tutti i tecnici che mi ...