Omicidio Civitanova Marche | aggressore chiede scusa La moglie | Voglio solo giustizia

(Di domenica 31 luglio 2022) Dovrà rispondere divolontario e rapina Filippo Claudio Ferlazzo, 32 anni, residente a Salerno e operaio in una fonderia diAlta: è accusato di aver ucciso nel centro diun cittadino nigeriano di 39 anni, Alika Ogorchukwu, che a suo dire avrebbe importunato la sua fidanzata che l'accompagnava lungo Corso Umberto I. L'uomo è stato identificato e, dopo essere stato interrogato in Questura, è stato arrestato. L’udienza di convalida del fermo è prevista lunedì, in una saletta del carcere di Montacuto di Ancona: è accusato divolontario aggravato dai futili motivi e della rapina del cellulare della sua vittima. Alla base del gesto non ci sono motivi legati all'odio razziale: "Le indagini sono in corso, ma la situazione è abbastanza chiara - hanno detto il ...

"Chiedo scusa per quello che ho fatto alla famiglia di quest'uomo. Non so nemmeno io cosa mi sia successo, perché". Sono le prime parole che Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo ha detto al suo avvocato ...Protesta contro l'indifferenza di chi ha visto e non è intervenuto: "Facevano i video con i cellulari". La solidarietà del sindaco: "Siete nostri fratelli". Il Comune si prende carico della donna e de ...