Marsiglia-Milan | Calabria si congratula con i suoi | “Ben fatto | avanti”

gippu1 : Al netto della stagione anomala che consente di fare pronostici solo fino a novembre, della dabbenaggine del Marsig… - tvdellosport : ???? LA RETE DEL VANTAGGIO DEL MILAN Al 10’ i rossoneri sono passati in vantaggio grazie a Messias, abile a finaliz… - tvdellosport : ???? IL RADDOPPIO DEL MILAN La seconda rete dei rossoneri porta il nome di Giroud, servito da Messias Tra poco il… - milansette : Marsiglia-Milan, Leao inizia a carburare: 'Altri 45 minuti nel serbatoio' #acmilan #rossoneri - Leggenda88 : ?? on @YouTube: MA QUANTO CORRONO!!! SQUADRA SUBITO IN FORMATO CHAMPIONS!! DUE ACQUISTI E... - MARSIGLIA-MILAN 0-2 -

Commenta per primo Nell'amichevole vinta per 2 - 0 contro il, tra i tanti sorrisi delc'è quello di Simon Kjaer, tornato in campo otto mesi dopo l'infortunio contro il Genoa, in Serie A. A fine gara, il centrale danese è intervenuto ai ...Simon Kjaer è intervenuto aTV dopo essere tornato in campo nell'amichevole contro l' Olympique. 'Sono molto contento. Sono passati otto mesi, è stato un percorso molto lungo, è stato divertente tornare con la ...Nelle amichevoli di oggi, registriamo il pesante ko della Juventus nella notte contro il Real Madrid, un 2-0 che però non rende giustizia agli spagnoli per quanto visto in campo. Il Milan ...(ANSA) - MILANO, 31 LUG - 'Sono molto contento. Sono passati otto mesi. È stato un percorso molto lungo però anche divertente in qualche mese, ...