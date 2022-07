LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo 14 km (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31: 14 km percorsi, ancora gruppo compatto, nonostante i tanti tentativi di fuga 14.26: Di nuovo alcuni tentativi di attacco in testa al gruppo che reagisce 14.23: Saranno un paio i tratti di salita leggera nei primi 50 km di gara, poi arriveranno le montagne con la Cote d’Esmoulieres 14.20: Otto i km percorsi, gruppo compatto, velocità elevata ma al momento non è partita la fuga 14.16 gruppo compatto. Probabile che ci siano tanti attacchi in questa prima parte pianeggiante. 14.14 Subito un attacco di tre atlete. 14.11 Iniziata ufficialmente l’ottava tappa del Tour femminile! 14.07 Da segnalare che non è partita oggi Anna ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.31: 14 km percorsi, ancora, nonostante i tanti tentativi di fuga 14.26: Di nuovo alcuni tentativi di attacco in testa alche reagisce 14.23: Saranno un paio i tratti di salita leggera nei primi 50 km di gara, poi arriveranno le montagne con la Cote d’Esmoulieres 14.20: Otto i km percorsi,, velocità elevata ma al momento non è partita la fuga 14.16. Probabile che ci siano tanti attacchi in questa prima parte pianeggiante. 14.14 Subito un attacco di tre atlete. 14.11 Iniziata ufficialmente l’ottavadel! 14.07 Da segnalare che non è partitaAnna ...

