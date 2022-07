LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Razgatl?o?lu completa una domenica perfetta, Bautista e Rea chiudono il podio (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Bautista completa il round ceco con 298 punti all’attivo nel Mondiale. Sono 267, invece, quelli di Rea contro i 260 di Razgatl?o?lu, in netta rimonta in questo periodo. 1 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’31.705 292 2 19 Bautista Alvaro Ducati Panigale V4R 0.756 +0.756 1’31.889 296 3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.833 +2.077 1’31.936 295 4 45 REDDING Scott BMW M1000RR 9.693 +6.860 1’32.237 292 5 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 11.970 +2.277 1’32.051 297 6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 17.644 +5.674 1’32.703 289 7 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 23.418 +5.774 1’32.751 295 8 5 OETTL Philipp Ducati Panigale ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43il round ceco con 298 punti all’attivo nel Mondiale. Sono 267, invece, quelli di Rea contro i 260 di Razgatl?o?lu, in netta rimonta in questo periodo. 1 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’31.705 292 2 19Alvaro Ducati Panigale V4R 0.756 +0.756 1’31.889 296 3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.833 +2.077 1’31.936 295 4 45 REDDING Scott BMW M1000RR 9.693 +6.860 1’32.237 292 5 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 11.970 +2.277 1’32.051 297 6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 17.644 +5.674 1’32.703 289 7 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 23.418 +5.774 1’32.751 295 8 5 OETTL Philipp Ducati Panigale ...

