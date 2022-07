fisco24_info : Libano: crolla uno dei silos danneggiati al porto di Beirut: Dopo un incendio, aveva resistito all'esplosione di du… -

Una sezione degli enormi silos di grano del porto di Beirut, distrutti nell'esplosione del 2020 nella capitale libanese, è crollata domenica dopo un incendio durato settimane, innescato da cereali che ...I suoi detrattori, invece, descrivono Hezbollah come "uno stato nello stato", la cui stessa esistenza impedisce, anche con le armi, qualsiasi tipo di cambiamento democratico in. L'altra forza ...Una sezione degli enormi silos di grano del porto di Beirut, distrutti nell'esplosione del 2020 nella capitale libanese, è crollata domenica dopo un incendio durato settimane, innescato da cereali che ...Nel porto di Beirut, il blocco settentrionale di alcuni silos di grano è collassato alzando una grosse nube di polvere e generando un boato simile a un’esplosione. Era rimasto in piedi dopo l’ esplosi ...