La Juventus si arrende, Real Madrid troppo superiore. Allegri: "Buona partita, ma possiamo ancora crescere" (Di domenica 31 luglio 2022) La Juventus si arrende 2-0 al Real Madrid. I bianconeri non ha potuto nulla contro lo strapotere dei madrileni dovendo incassare la prima sconfitta stagionale. I campioni d'Europa si sono dimostrati più in condizione rispetto ai torinesi che per la prima volta in questa tournée statunitense non hanno siglato reti. A Los Angeles con 93.702 tifosi sugli spalti è stato ottenuto il record di spettatori per una partita di calcio nella città e in generale l'incontro con più presenze negli Usa in questo 2022. Nella Juve ha fatto il suo debutto stagionale Dusan Vlahovic, schierato nel tridente con Angel Di Maria e Moise Kean. Il serbo, però, non è stato incisivo a differenza dei giocatori di Carlo Ancelotti che dopo pochi secondi hanno trovato il gol con Karim Benzema, poi annullato per fuorigioco.

