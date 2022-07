Hawaii, non ci sono più ragazze nelle prigioni: se scappavano di casa venivano arrestate (Di domenica 31 luglio 2022) Per la prima volta, non ci sono ragazze incarcerate nello Stato delle Hawaii e il numero di ragazzi è diminuito significativamente negli ultimi dieci anni, ha dichiarato Mark Patterson, amministratore dell’Hawaii Youth Correctional Facility. Questo traguardo fa parte di una tendenza nazionale di sforzi per ridurre i tassi di incarcerazione giovanile e chiudere le carceri giovanili in tutto il Paese. “Quello che sto cercando di fare è porre fine al modello punitivo che abbiamo usato per tanto tempo per i nostri figli, e sostituirlo con un modello terapeutico“, ha detto Patter. “Dobbiamo davvero mettere una bambina in prigione perché è scappata da una casa dove non si sentiva sicura?”. “Un altro mondo è possibile”, ha twittato la deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez il mese scorso, quando la ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 31 luglio 2022) Per la prima volta, non ciincarcerate nello Stato dellee il numero di ragazzi è diminuito significativamente negli ultimi dieci anni, ha dichiarato Mark Patterson, amministratore dell’Youth Correctional Facility. Questo traguardo fa parte di una tendenza nazionale di sforzi per ridurre i tassi di incarcerazione giovanile e chiudere le carceri giovanili in tutto il Paese. “Quello che sto cercando di fare è porre fine al modello punitivo che abbiamo usato per tanto tempo per i nostri figli, e sostituirlo con un modello terapeutico“, ha detto Patter. “Dobbiamo davvero mettere una bambina in prigione perché è scappata da unadove non si sentiva sicura?”. “Un altro mondo è possibile”, ha twittato la deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez il mese scorso, quando la ...

