GTWC Europe | 24 Ore Spa dopo metà gara | ROWE Racing #98 al comando con BMW | Valentino Rosse presente nella Top20

(Di domenica 31 luglio 2022) Augusto Farfus/ Nick Catsburg /Nick Yelloly (#98/BMW) sono aldella 24 Ore di Spa-Francorchamps. La notte sta per finire nelle Ardenne, la casa bavarese è in cima alla graduatoria di una competizione che continua a regalare emozioni Augusto Farfus (#98/BMW), Raffaele Marciello (AMG Team Akkodis ASP #88), Kevin Estre (GPX Martini#221/Porsche) e Daniel Serra (Iron Lynx #71/Ferrari) hanno dato spettacolonotte di Spa con una battaglia senza limiti per il primato assoluto. La notte ha escluso i primi protagonisti dalla lotta per la vittoria, il buio delle ‘Ardenne’ ha tradito ancheRossi. Il ‘Dottore’ è infatti finito ...

