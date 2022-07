F1, Christian Horner: “Grande successo di Max e squadra. Abbiamo capito di poter vincere quando Leclerc ha montato le hard” (Di domenica 31 luglio 2022) Christian Horner e la Red Bull si presentano alle vacanze estive decisamente nelle migliori condizioni possibili. La vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, ha avvicinato ulteriormente l’olandese al titolo iridato, mentre sul fronte del campionato costruttori ormai il vantaggio è amplissimo su Ferrari e Mercedes. La gara dell’Hungaroring, poi, ha esaltato il binomio team-pilota, rendendo ancor più dolce il 28° successo in carriera di “Super Max”. Il commento del team principal del team di Milton Keynes: “Oggi la macchina era veloce e lo si è visto con entrambi i piloti. Verstappen ha vinto con una rimonta splendida, mentre Perez che partiva 11° non ha chiuso lontano dal podio. Direi che è il modo migliore per concludere la prima parte di stagione e andare in ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022)e la Red Bull si presentano alle vacanze estive decisamente nelle migliori condizioni possibili. La vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, ha avvicinato ulteriormente l’olandese al titolo iridato, mentre sul fronte del campionato costruttori ormai il vantaggio è amplissimo su Ferrari e Mercedes. La gara dell’Hungaroring, poi, ha esaltato il binomio team-pilota, rendendo ancor più dolce il 28°in carriera di “Super Max”. Il commento del team principal del team di Milton Keynes: “Oggi la macchina era veloce e lo si è visto con entrambi i piloti. Verstappen ha vinto con una rimonta splendida, mentre Perez che partiva 11° non ha chiuso lontano dal podio. Direi che è il modo migliore per concludere la prima parte di stagione e andare in ...

antoguerrera : Christian Horner su Sky UK sul disastro strategia Ferrari al #GPUngheria - via @JamesHorncastle Giornalista Sky U… - Mauallegro : RT @antoguerrera: Christian Horner su Sky UK sul disastro strategia Ferrari al #GPUngheria - via @JamesHorncastle Giornalista Sky Uk: “La… - pasto_388 : RT @antoguerrera: Christian Horner su Sky UK sul disastro strategia Ferrari al #GPUngheria - via @JamesHorncastle Giornalista Sky Uk: “La… - OA_Sport : #F1, Christian #Horner: “Grande successo di #Verstappen e squadra. Abbiamo capito di poter vincere quando #Leclerc… - FranDistructor : RT @antoguerrera: Christian Horner su Sky UK sul disastro strategia Ferrari al #GPUngheria - via @JamesHorncastle Giornalista Sky Uk: “La… -